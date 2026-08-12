“En todo el mes de agosto no habrá fútbol en Manizales”: Secretario del Deporte de la ciudad. (Photo by Jonh Jairo Bonilla/Getty Images) / Vizzor Image

Diego Espinosa, secretario del deporte de Manizalez, confirmó en exclusiva con el MorninGol de AS Colombia que el próximo mes no habrá fútbol en la capital caldense, debido al desastre que ocasionó el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

“Hemos pasado por días muy complejos, pero Manizales es una ciudad que se levanta con el apoyo de todos. Estamos utilizando toda la estructura deportiva para hospedar, tener refugios y darle condiciones a las personas que lo perdieron todo”, sentenció en un primer momento.

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¿Por qué no habrá fútbol profesional en Manizales?

Aunque Espinosa reveló que el Estadio Palogrande sufrió algunas afectaciones por el movimiento telúrico, la decisión de no albergar fútbol profesional se debe a que las unidades de gestión del riesgo están concentradas en los problemas de la ciudad.

“Lo que sí se acordó en el PMU con Presidente de la República y el Alcalde es que infortunadamente en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional. Ni siquiera es por estadio, sino porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en el apoyo a la ciudad, la Policía igual. No tendríamos cómo prestar un buen servicio y seguridad para los hinchas y los jugadores”, advirtió.

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Finalmente, respecto al Palogrande, Diego Espinosa detalló que se están adelantando evaluaciones del gramado, sistema de luminarias y todo el tema de infraestructura para garantizar la seguridad de los futbolistas, cuando el deporte regrese.

“Ya iniciamos la evaluación, entre ellas la del Estadio Palogrande. Teníamos un sistema de luces nuevo y unas pantallas, pero no están funcionando bien, presentan falencias. En cuanto a la grama, con el movimiento, los filtros al interior y el riego de agua se destruyó. Con la Secretaría de Infraestructura se está evaluando todo, porque hemos visto agritamientos en camerinos y cosas de cuidado”, putualizó.

Claro está que a pesar de todo lo anterior, la buena noticia es que “en términos generales, el estadio está en perfectas condiciones”.

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