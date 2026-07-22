Cabezas Hurtado: el sueño cumplido de Oliveros, nuevo DT del Deportes Tolima

El pasado 30 de junio, Deportes Tolima anunció su nuevo cuerpo técnico, integrado por Alejandro Lima y Cristhian Duarte como asistentes y en cabeza el ex-técnico de Fortaleza, Sebastián Oliveros.

En una entrevista realizada al técnico desde MorninGol de AS Colombia, Oliveros habló acerca de las más recientes incorporaciones del conjunto “pijao”, afirmando que al joven Cabezas Hurtado “lo venía buscando desde que era pequeño”. El bogotano contó que años atrás había querido a la promesa colombiana en Fortaleza C.E.I.F.

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“El equipo ya estaba armado porque vienen con un proyecto deportivo de varios años, las incorporaciones que podíamos hacer eran mínimas, pero me gustan”, afirmó el DT. Además, en su paso por Fortaleza pudo compartir con el “Niche” Sánchez, un jugador de muy buenas capacidades, lo mismo con el arquero Miguel Ortega, sin embargo con este último no compartió vestuario.

En cuanto a los objetivos deportivos, Oliveros dijo que buscan pasar la fase final de Copa Colombia y ser campeones. Por otro lado, afirmó que la liga también es prioridad. “Se tiene pensada la cuarta estrella, es el anhelo de los últimos años. Se nos escapó contra el Junior y Nacional, pero el objetivo es seguir peleando", afirmó.

Además, comentó que el equipo tiene como una de sus primeras tareas avanzar en los octavos de final de la Copa Libertadores. “La llave contra independiente del valle es muy importante para nosotros, a partir de ese partido buscamos llegar lo más lejos posible“, contó acerca del próximo juego internacinal que está programado para el 11 de agosto.

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Si bien las tres incorporaciones más recientes del club llegaron antes que Oliveros, el técnico piensa aprovechar los “recursos” que tiene el equipo para cumplir metas locales e internacionales.