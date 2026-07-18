¿Pausa de hidratación en la Liga colombiana? Dimayor aclaró medidas que implementará en los torneos

Para el Mundial 2026, la IFAB (organismo internacional encargado de crear, modificar y supervisar las reglas del fútbol), dio a conocer las nuevas normas arbitrales que se iban a implementar en la competición, causando polémica por algunas que se vieron a lo largo del torneo como el cooling break o pausa de hidratación. Otras medidas como la expulsión por taparse la boca al momento de referirse a un rival también fueron cuestionadas.

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Con el inicio de las competiciones del fútbol colombiano en el segundo semestre, había la duda si todas estas novedades en el reglamento del arbitraje se iban a aplicar. La Dimayor informó cuáles sí se van a considerar y descartó tres que, de momento, no se van a ejecutar.

¿Qué normas se van a aplicar en el FPC?

La Dimayor informó que las medidas se adoptan luego de recibir la aprobación por parte de la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

“La adopción de estas medidas tiene como propósito fortalecer la transparencia, la uniformidad en la aplicación de las Reglas de Juego, elevar el dinamismo y el tiempo efectivo de juego, así como el desarrollo adecuado de las competiciones”, indicaron.

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Entre las normas más destacadas están los cambios de jugador. Los sustitutos deberán salir por la zona más cercana a su posición en el campo o dentro de un límite de 10 segundos. El árbitro contará mentalmente los primeros 5 segundos del procedimiento y después monstrará la cuenta regresiva con su mano levantada. Si el sustituto no sale en ese límite de tiempo, el que ingresa no podrá hacerlo hasta después de 1 minuto.

Por su parte, habrá modificaciones en la atención para jugadores lesionados en el terreno. Si ingresa el cuerpo médico a atender al futbolista, este deberá permanecer afuera del campo por un minuto antes de recibir la autorización.

De igual forma, tanto los saques de banda como los de meta se deberán hacer en un lapso de cinco segundos. Si se pasa de este tiempo, el balón pasará al equipo contrario, mientras que en el saque de meta pasará a ser un saque de esquina a favor.

Más intervención del VAR

En la intervención del VAR se añadió un elemento al proceso de reanudación de saque de esquina concedido erróneamente, así como la intervención en una segunda amarilla que sea incorrecta y que genere roja, para un cambio de identidad de un jugador que sea amonestado o expulsado y que conlleve a que sea el rival quien merezca la sanción. Esto último se vio en la expulsión al jugador de Suiza Breel Embolo en el duelo con Leandro Paredes de Argentina por los cuartos de final del Mundial.

Penales y expulsiones por cubrirse la boca o incitar al abandono

Los penales tendrán una modificación. Si un jugador toca el balón con ambos pies o este rebota de manera involuntaria en su pie de apoyo, el disparo tendrá que repetirse en caso de que sea gol; de no terminar al fondo de la portería, se concederá tiro libre indirecto para el rival o se registrará como fallado en una tanda de penales.

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De igual forma, se aplicará la tarjeta roja directa a jugadores que cubran su boca al comunicarse de forma provocativa, despectiva o incendiaria con un oponente. Con esto, se busca cobatir el racismo y la discriminación en el fútbol.

Entretanto, se abre una nueva opción de tarjeta roja para los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta o instruya a sus compañeros a realizar lo mencionado.

No se aplicará la pausa de hidratación

Una de las novedades que tuvo el Mundial, y que fue ampliamente cuestionada, fue la pausa de hidratación, pues le quitaba el ritmo al partido y en climas fríos parecía poco relevante su implementación. La Dimayor informó que en el fútbol colombiano no se tomará en cuenta esta normativa: “El cooling break se realizará únicamente por decision del árbitro dependiendo de las condiciones climaticas”.

Finalmente, las cámaras corporales de los árbitros y la detección del fuera de lugar semiautomático, tampoco serán adoptadas en el fútbol nacional.