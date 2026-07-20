Regresa la Copa Sudamericana: prográmese con los partidos de Medellín y Santa Fe por playoffs

El fútbol no da respiro. Dos días después de la victoria 1-0 en alargue de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la Copa Sudamericana vuelve al ruedo este martes con los playoffs de acceso a los octavos de final.

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En este certamen queda con vida Santa Fe e Independiente Medellín por Colombia, ambos que llegaron desde la Copa Libertadores tras quedar terceros de su grupo, respectivamente. América y Millonarios, ambos que comenzaron la Sudamericana en la fase de grupos, quedaron eliminados.

Debut de Amaranto Perea con el DIM

Otro técnico que debutará en esta edición de la Copa Sudamericana como entrenador es Luis Amaranto Perea, quien ya dirigió al Junior de Barranquilla y ahora afronta un nuevo desafío en el banquillo.

El asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección de Colombia, tomó las riendas del Independiente Medellín. Tendrá su debut oficial en la Sudamericana.

El equipo antioqueño recibirá el miércoles en el Atanasio Girardot, a Vasco da Gama, otro excampeón de la Libertadores (1998) más preocupado por no descender en la liga brasileña que en el torneo regional.

Miércoles 22 de julio

Medellín vs. Vasco da Gama

Hora: 5:00 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Santa Fe, con la base del primer semestre

El mercado del conjunto Cardenal ha sido tranquilo, pues solamente ha llegado el central Kevin Balanta y han salido Edwin ‘Shirra’ Mosquera junto a Yeicar Perlaza, quien regresó a Atlético Nacional luego de su préstamo desde Nacional.

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El técnico Pablo Repetto, quien incluso sonó para llegar a la selección de su país, sigue al mando del cuadro Cardenal y mantiene la base del equipo que ganó la Superliga ante Junior y luchó en los últimos cuadrangulares por llegar a la final.

El conjunto bogotano recibirá el jueves 23 de julio a Caracas de Venezuela por el partido de ida de los playoffs. La vuelta será el jueves 30 de julio en territorio venezolano. El ganador se enfrentará contra River Plate.

Jueves 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas

Hora: 7:30 p.m.

Estadio El Campín

Los demás partidos de ida de los playoffs de Sudamericana

Martes 21 de julio

- Nacional (URU) vs. Tigre (ARG) / Hora: 5:00 p.m.

- Universidad Central (VEN) vs. Santos (BRA) / Hora: 7:30 p.m.

Miércoles 22 de julio

- Medellín (COL) vs. Vasco da Gama (BRA) /Hora: 5:00 p.m.

- Sporting Cristal (PER) vs. Bragantino (BRA) / Hora: 7:30 p.m.

- Lanus (ARG) vs. Cienciano (PER) / Hora: 7:30 p.m.

Jueves 23 de julio

- Bolívar (BOL) vs. Gremio (BRA) / Hora: 5:00 p.m.

- Boca Juniors (ARG) vs. O’Higgins (CHI) / Hora: 7:30 p.m.

- Santa Fe (COL) vs. Caracas (VEN) / Hora: 7:30 P.M.