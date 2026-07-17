Dimayor confirmó cambio en la programación de la primera fecha de la Liga Colombia

Falta una semana para que arranque oficialmente el segundo semestre de la Liga Colombiana. El próximo viernes 24 de julio, con el partido entre Llaneros y Deportivo Pereira, se dará inicio oficial a la nueva temporada, en la que los equipos buscarán sumar una nueva estrella a su palmarés.

Antes del inicio del torneo, la Dimayor confirmó el primer cambio del semestre. Este tendrá lugar en la primera fecha, para el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chico, programado para el sábado 25 de julio.

Le puede interesar: Mercado de fichajes Liga Colombiana 2026-2: Movimientos destacados de la bolsa de jugadores

Cambio en la programación Fecha 1 Liga Colombiana

A través de un comunicado publicado en su página web, la Dimayor confirmó la reprogramación del partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó, que se encontraba previsto para el próximo sábado 25 de julio, a las 2:00 p.m., en el Estadio la Independencia, de la ciudad de Tunja.

De acuerdo con la Dimayor, se hace un cambio de horario, retrasándolo dos horas: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública el cambio de horario del partido Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026. El encuentro deportivo se disputará el sábado 25 de julio a las 4:00 p.m.”

Según lo informado, la reprogramación se da por la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: “A pesar de haber requerido a los clubes y las ciudades que albergan el FPC con suficiente tiempo de antelación los cronogramas de compromisos de cualquier índole que pudieran afectar la programación del Fútbol Profesional Colombiano, hasta esta semana la DIMAYOR fue notificada de la carrera Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, con la cual la Comisión Local de Tunja advirtió de no poder realizar el partido en el horario inicialmente programado”.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Colombiana

Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira – 6:10 p.m. - Bello Horizonte

6:10 p.m. - Bello Horizonte Deportivo Cali vs. Jaguares – 8:15 p.m. - Estadio Deportivo Cali

Sábado 25 de julio

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – 4:00 p.m. - La Independencia

– 4:00 p.m. - La Independencia Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto – 4:05 p.m. - Metropolitano de Itagüí

– 4:05 p.m. - Metropolitano de Itagüí Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – 6:10 p.m. - Nemesio Camacho El Campín

– 6:10 p.m. - Nemesio Camacho El Campín Deportes Tolima vs. Junior – 8:15 p.m. - Manuel Murillo Toro

Domingo 26 de julio