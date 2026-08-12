JuanFer Quintero listo para debutar en Liga Colombiana: Golazo en su primer entrenamiento con el DIM

Juan Fernando Quintero sigue preparándose para su debut en la Liga Colombiana con Independiente Medellín. El jugador, que llega como agente libre tras su paso por River Plate de Argentina, ya cumplió su primer entrenamiento bajo la dirección técnica de Amaranto Perea.

El jugador, que fue anunciado por el ‘Poderoso de la Montaña’ el martes 11 de agosto, llega al equipo con un contrato de un año y abre una segunda etapa en el club; tras su paso en el 2017, consiguió 16 goles en 36 partidos.

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Juan Fernando Quintero ya viste los colores del DIM

En las últimas horas, el Poderoso compartió a través de sus redes sociales el primer entrenamiento de Juan Fernando Quintero con el equipo, destacando dos golazos que muestran el nivel con el que el jugador llega a disputar la Liga, y que va a ser un gran refuerzo para el cuadro antioqueño.

El club anunció la presentación de Quintero, a través de sus redes sociales, el equipo aseguró que los abonados de este semestre tendrán la posibilidad de asistir a la presentación.

Para participar por uno de los cupos, los hinchas tuvieron que completar algunos pasos, como seguir al Medellín en sus cuentas oficiales y completar una encuesta que estuvo disponible hasta hace algunas horas. Según el club, los ganadores serán los registros 1, 8, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1.000, 1.500 y 2.000.

¿Cuándo podría debutar Quintero con Medellín?

Medellín ha tenido un inicio de semestre destacado; es segundo de la tabla de posiciones con 9 puntos. Su próximo partido, frente a Internacional de Bogotá, quedó programado para el domingo 16 de agosto, a las 4:05 p.m., en el Estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá, luego de los cambios anunciados por la Dimayor luego del terremoto del pasado lunes.

Se espera que Juanfer debute en este encuentro bajo la dirección técnica de Amaranto Perea, con quien trabajó en el Mundial 2026.