Corte Suprema archivó investigación contra exsenador Carlos Trujillo por escándalo de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra el exsenador Carlos Trujillo, del Partido Conservador, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, profirió un auto inhibitorio por considerar que “no existe en el expediente evidencia, indicio o prueba alguna de la ocurrencia de una acción u omisión desplegada por aquel que pueda presentar las características de un delito”, en contra del exsenador Carlos Trujillo.

Según el documento, “la denuncia no supera el nivel de sospechas o ‘pálpitos’ del denunciante de que algo podría haberse presentado con ocasión de lo que narra en su escrito delator, máxime en un contexto como el de los hechos ocurridos en la UNGRD”, por lo que se decide inhibirse de abrir investigación y archivarla.

En otro apartado, el documento menciona que no existe evidencia alguna que relacione a Carlos Andrés Trujillo con irregularidades o con la compra de carrotanques, dejando sin sustento probatorio el vínculo de Trujillo, directa o indirectamente, con las presuntas irregularidades investigadas y que los señalamientos se basaron en meras sospechas y publicaciones de prensa.

Adicionalmente, en el apartado de los testimonios, se menciona que los directores y exfuncionarios declararon que Trujillo jamás ejerció presiones ni injerencias en las decisiones de la entidad.

A su turno, el exsenador se refirió a este fallo a través de un comunicado y mencionó que “esta decisión deja en evidencia una orquestada campaña de desprestigio y difamación por parte de opositores políticos que, al no poder derrotarlo en las urnas, intentaron engañar a la justicia y a los medios de comunicación para dañar su buen nombre“, puntualizó.