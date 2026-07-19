Fenómeno de El Niño eleva la demanda de energía

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

Afinia, filial del Grupo EPM, desde que asumió la operación y comercialización del servicio de energía eléctricaen los departamentos de Córdoba,Bolívar, Cesar y Sucre, así como en 11 municipios del Magdalena, ha mantenido un compromiso permanente con el mejoramiento de la calidad del servicio y el desarrollo de la región Caribe.

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Durante estos años, la compañía ha invertido 3,4 billones de pesos en la modernización de la infraestructura eléctrica, aun enfrentando desafíos estructurales como el bajo recaudo, las altas pérdidas de energía y las dificultades para ejecutar proyectosdebido a bloqueos,resistencia al ingresode las brigadas y otras situaciones sociales que han limitado el avance de las obras al ritmoque la región requiere.

Pese a este contexto, Afiniacontinúa desarrollando proyectos estratégicos para fortalecer la red eléctrica. Entre ellos se destacan la instalación de nuevos transformadores de potencia, la construcción y repotenciación de circuitos y líneas de transmisión, la reconfiguración de alimentadores, la modernización de equipos de maniobra y la incorporación de sistemas de automatización y telecontrol,con el propósito de mejorarla calidad, continuidad y confiabilidad del servicio.

A este panorama se suma la intensa ola de calor que atraviesael país como consecuencia de la consolidación del fenómeno de El Niño.

De acuerdocon el Comunicado Especial No. 074 del IDEAM, emitidoel 10 de julio de 2026, las condiciones del fenómeno continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical,situación respaldada por el monitoreopermanente del IDEAM y de los principales centros internacionales de predicción climática.

Estas condiciones climáticas han provocado un incremento extraordinario en la demanda de energía, especialmente en la región Caribe, donde las altas temperaturas han intensificado el uso permanente de aires acondicionados, congeladores y otros equipos eléctricos. En el mercado atendido por Afinia, la demanda ha registrado un crecimiento superior al 11 %, por encima del incremento nacional del 8,75 %, lo que ha llevadoa la infraestructura eléctrica a operar bajo mayores niveles de exigencia.

Para preservar la estabilidad del sistema y proteger la infraestructura eléctrica, la compañía ha debido ejecutar maniobras operativas que incluyen interrupciones programadas en algunos sectores.Estas acciones preventivas permiten distribuir de manera segura la carga del sistema, reducir el riesgo de afectaciones de mayor impacto y mantener la prestación del servicio, aunque de forma intermitente en algunas zonas de la región Caribe.

Consciente de esta realidad, Afinia mantiene en marcha planes de corto, mediano y largo plazo para fortalecer la capacidad operativa del sistema, reducir los impactos derivados de esta coyuntura y garantizar mayores niveles de disponibilidad, confiabilidad y calidad en la prestación del servicio, mientras avanzan los proyectos estructurales del Sistema de Transmisión Nacional.

No obstante, la empresa recuerda que el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica requiere procesos técnicos, ambientales, relacionados con la gestión predial y constructivos que demandan tiempo, así como el trabajo articulado entre las autoridades, las comunidades y los diferentes actores del sector.

Afinia reitera que superar los desafíos que impone el fenómeno de El Niño requiere un esfuerzo conjunto. Además de las inversiones que la compañía continúa ejecutando para modernizar la infraestructura eléctrica, es indispensable contar con el respaldo de las autoridades, los líderes comunitarios y la ciudadanía para facilitar el desarrollo de los proyectos, promover el uso racional y eficiente de la energíay contribuir a la reducción del alto consumode energía durante este periodo de altas temperaturas.

“Hoy la infraestructura eléctrica del Caribeestá respondiendo a una demandasin precedentes. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo para fortalecerla, pero también necesitamos el apoyo de todos para hacer un uso eficiente de la energía y facilitar las obras que permitirán que el sistema sea cada vez más robusto y confiable”, afirmó Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

Solo mediante el trabajo conjunto será posible mitigar los efectos de este fenómeno climático, fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y seguir construyendo una infraestructura capaz de responder a las necesidades presentes y futuras de la región Caribe.