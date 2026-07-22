Cancillería pidió la renuncia a todos los embajadores a más tardar el próximo 23 de julio

Sede de la Cancillería e imagen de referencia. Foto: Cancillería / Getty Images

El pasado martes, 21 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un mensaje a todos los embajadores en el que les ordena renunciar a sus cargos a más tardar el próximo jueves 23 de julio.

Cabe resaltar que, si bien estos funcionarios diplomáticos deben renunciar por ley, el plazo máximo para ello es el fin del Gobierno actual, es decir, el 7 de agosto.

En la misiva, enviada por el despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, se invoca el artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000, “cuyo cumplimiento resulta obligatorio en virtud del ordenamiento legal vigente”.

Dicho decreto dice lo siguiente:

“ARTÍCULO 91. RENUNCIAS. Los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos, mediante comunicación escrita, al concluir el período constitucional del presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su Misión. La renuncia de los embajadores inscritos en la carrera diplomática y consular no afectará su situación dentro de la misma ni hará perder el derecho a los beneficios laborales especiales de que trata el artículo 62 de este decreto, en lo que a ello hubiere lugar”.

La carta agrega que, con base en esta norma y considerando que el período constitucional del presidente Gustavo Petro está cerca de concluir, se ordena a los embajadores que “presenten renuncia a sus cargos, en cumplimiento de la disposición legal citada”.

“Les agradecemos remitir comunicación dirigida al señor presidente de la República, con copia a la señora ministra de relaciones exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y a la señora directora (e) de Talento Humano, Eliana Salguero”, indica el documento.

También aclara que aquellos jefes de misión que aún no han remitido la carta deben “hacerlo a más tardar el jueves 23 de julio del presente año”.

En la misiva, también se agradece a los representantes en el exterior por “el valioso apoyo, compromiso y labor desarrollada durante su gestión al frente de las diferentes misiones diplomáticas”.

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