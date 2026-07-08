Industria láctea activa plan para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en Colombia

Medellín

En el marco del XII Congreso Internacional de la Industria Láctea y el XVIII Congreso Panamericano de la Leche, que se realizan en Plaza Mayor Medellín, el sector lácteo anunció un plan de prevención para mitigar los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño sobre la producción nacional.

Asoleche explicó que Colombia cuenta con un sistema de producción basado principalmente en el libre pastoreo, por lo que las condiciones climáticas tienen un impacto directo sobre la disponibilidad de leche.

Frente a este panorama, señaló que el gremio trabaja de manera articulada con productores, proveedores y el Gobierno Nacional para fortalecer estrategias de mitigación que permitan reducir los efectos de la variabilidad climática y preservar la estabilidad del abastecimiento.

“Aseguraramos unos ciclos de pastoreo de los animales donde puedan tener una sombra adecuada para que no sufran estrés térmico. Tenemos también un tema de acopio de aguas lluvias, modulación en la alimentación y en la suplementación del animal. Pero claro, eso es un riesgo que enfrentamos. Nosotros desde la industria tenemos ese compromiso con esa visión de prevención de riesgo, para que luego eso no nos vaya a afectar el tema de precio al consumidor”, indicó la presidenta ejecutiva de Asoleche, Ana María Gómez.

La informalidad, el principal reto del sector

Más allá de los desafíos climáticos, Asoleche advirtió que la alta informalidad continúa siendo el mayor obstáculo para el desarrollo de la industria láctea en Colombia.

De acuerdo con el gremio, cerca del 45 % del sector opera en la informalidad, una situación que afecta la competitividad y genera condiciones desiguales para quienes cumplen con la regulación vigente.

Otro de los desafíos planteados durante el congreso es recuperar el consumo de leche y productos lácteos en el país. Para lograrlo, Asoleche continuará desarrollando campañas de educación dirigidas a los consumidores, con el propósito de resaltar el aporte nutricional de la leche, su favorable relación costo-beneficio frente a otras fuentes de proteína animal y la amplia oferta de productos derivados disponibles en el mercado.

De cara al cambio de Gobierno, Asoleches indicó que el sector espera mantener y fortalecer el trabajo conjunto que se ha venido desarrollando con el Ministerio de Agricultura.

En ese sentido, expresó la expectativa de que el gobierno de Abelardo de la Espriella continúe respaldando los programas dirigidos al sector, agilice la implementación de iniciativas que impulsen la productividad, la competitividad y la formalización de la industria, y mantenga espacios de diálogo permanente para abordar los principales desafíos de la cadena láctea.