Capturan banda que pinchaba vehículos para robarlos en los accesos a Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía de Usme lograron la captura de tres hombres venezolanos, señalados de participar en un presunto caso de secuestro y hurto.

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Los hechos se registraron en los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, donde, durante actividades de patrullaje, los uniformados identificaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia policial.

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Mediante información suministrada por la Central de Radio, se conoció que horas antes varias personas habían solicitado ayuda para cambiar una llanta pinchada de su vehículo en el municipio de Chipaque, en límites entre Cundinamarca y Bogotá. En ese momento, tres hombres que se movilizaban en motocicletas las habrían retenido en contra de su voluntad dentro del mismo carro, las golpearon, las secuestraron y posteriormente huyeron del lugar.

De acuerdo con la información recopilada, los presuntos responsables les robaron sus pertenencias, incluidos sus celulares, y posteriormente los habrían utilizado para comunicarse con los familiares de las víctimas y exigirles dinero a cambio de su supuesta liberación.

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De inmediato, se desplegaron labores de búsqueda que permitieron ubicar y rescatar a las víctimas, quienes finalmente fueron abandonadas en el sector de El Boquerón.

Las víctimas reconocieron a los tres ciudadanos inicialmente interceptados por los uniformados como los presuntos responsables de los hechos, motivo por el cual se hizo efectiva su captura.