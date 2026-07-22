Se entregó hombre que agredió a una mujer en Fusagasugá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que en las ultimas horas, las autoridades lograron que Edwin Ricardo Reyes Vargas, señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá, se presentara voluntariamente ante las autoridades en la Estación de Policía de Girardot.

“En Cundinamarca no toleramos ningún acto de violencia contra las mujeres. Seguiremos respaldando el trabajo de las autoridades para que este proceso avance con celeridad y la justicia actúe”, dijo Rey.

De acuerdo con el mandatario departamental, el hombre fue trasladado a Fusagasugá por la Policía Nacional para atender el requerimiento de la Fiscalía Quinta. En este momento permanece en las instalaciones del ente investigador, acompañado por la Defensoría Pública, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

Cabe recordar que, el pasado 15 de julio por medio de las redes sociales, se conoció sobre el ataque a esta mujer en las calles del municipio de Fusagasugá. El hombre en repetidas ocasiones agredió a la mujer con un casco, mientras ella intentaba protegerse de los golpes.