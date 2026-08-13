Confirman responsabilidad fiscal por $856 millones en caso de la Línea Púrpura en Bogotá

La Contraloría de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad fiscal de una funcionaria de la Secretaría de la Mujer, quien ejercía funciones de supervisión, y de un contratista de la misma entidad, encargado de apoyar esta labor, por un detrimento patrimonial indexado de $856.669.987,35, relacionado con la ejecución de un Contrato Interadministrativo.

Dicho contrato contemplaba la integración de la Línea Púrpura Distrital con la Línea de Emergencias 123, con el propósito de que los casos recibidos a través del 123 pudieran ser transferidos a la Agencia Mujer para su atención.

“Cuando se destinan recursos públicos para una solución que debe prestar un servicio a los ciudadanos, es fundamental que esta funcione y cumpla con el propósito para el cual fue contratada”, dijo Olga Lucía Ramírez, gerente de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.

Así las cosas, la Contraloría estableció que esa integración no llegó a funcionar de manera estable. Aunque se realizaron actividades y trabajos para ponerla en funcionamiento, estos no fueron suficientes para cumplir integralmente la obligación número 22 del contrato.