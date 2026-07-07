Atraparon a delincuentes de 19 años que segundos antes habían robado una droguería en Bogotá. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

En la últimas horas, la Policía Metropolitana capturó a dos hombres señalados de robar una droguería en el barrio La Cabrera, en el norte de la capital de país.

Las autoridades recibieron una llamada a la línea de emergencias 123 sobre el robo a un establecimiento comercial. Al llegar al lugar, los delincuentes habrían intimidado, amordazado y encerrado a la cajera del establecimiento para robar el dinero de la caja fuerte y los productos.

“Se activó un plan candado que permitió interceptar a los dos sospechados cuando huían por el sector del caño del virrey. Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos hurtados”, aseguró el comandante encargado de la estación de Policía de Chapinero, el mayor Diego Buitrago.

¿Quienes son los capturados?

Los jovenes capturados y señalados de robar la droguería tienen 19 años, de acuerdo con información de las autoridades.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de hurto.