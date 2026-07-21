Capturaron a ladrones de restaurante en Bogotá: tenían antecedentes y brazalete del INPEC. Foto: suministrada.

En una persecución terminó un robo a un restaurante de comidas rápidas en la localidad de Puente Aranda.

Tres delincuentes ingresaron al establecimiento comercial e intimidaron a las víctimas con un arma de fuego, llevándose varias de sus pertenencias.

Las víctimas denunciaron los hechos y las cámaras de seguridad grabaron claramente el hurto, por lo que las autoridades activaron inmediatamente un plan candado y capturó a los responsables en la localidad de Tunjuelito.

Durante el procedimiento, fue incautado un revólver, se inmovilizó el vehículo en el que se transportaban los implicados y se recuperaron dos celulares y dinero en efectivo.

Los capturados tienen antecedentes por hurto y uno de estos portaba un brazalete electrónico del INPEC, ya que cumplía una medida de detención domiciliaria por el mismo comportamiento delictivo.

Los tres hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nacional y deberán responder por los delitos que les sean imputados dentro del proceso judicial.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que les sean imputados dentro del proceso judicial. Cabe anotar que los tres hombres presentan antecedentes por hurto y que uno de ellos portaba un brazalete electrónico del INPEC, ya que cumplía una medida de detención domiciliaria por el mismo comportamiento delictivo.