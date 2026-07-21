Capturaron a ladrones de restaurante en Bogotá: tenían antecedentes y brazalete del INPEC
Autoridades incautaron un revólver, el vehículo en el que se movilizaban y recuperaron los elementos robados.
En una persecución terminó un robo a un restaurante de comidas rápidas en la localidad de Puente Aranda.
Tres delincuentes ingresaron al establecimiento comercial e intimidaron a las víctimas con un arma de fuego, llevándose varias de sus pertenencias.
Las víctimas denunciaron los hechos y las cámaras de seguridad grabaron claramente el hurto, por lo que las autoridades activaron inmediatamente un plan candado y capturó a los responsables en la localidad de Tunjuelito.
Durante el procedimiento, fue incautado un revólver, se inmovilizó el vehículo en el que se transportaban los implicados y se recuperaron dos celulares y dinero en efectivo.
Los capturados tienen antecedentes por hurto y uno de estos portaba un brazalete electrónico del INPEC, ya que cumplía una medida de detención domiciliaria por el mismo comportamiento delictivo.
Los tres hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nacional y deberán responder por los delitos que les sean imputados dentro del proceso judicial.
Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que les sean imputados dentro del proceso judicial. Cabe anotar que los tres hombres presentan antecedentes por hurto y que uno de ellos portaba un brazalete electrónico del INPEC, ya que cumplía una medida de detención domiciliaria por el mismo comportamiento delictivo.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....