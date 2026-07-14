Desarticulan banda dedicada al robo de bicicletas en la 68 con 63: gestores del orden fueron clave

Durante varias semanas, los gestores del orden de la Secretaría de Seguridad estuvieron analizando todos los movimientos ciudadanos que ocurrían en la carrera 68 con calle 63.

Antes de la intervención, la zona registraba problemas de convivencia como el manejo inadecuado de escombros, el uso indebido de las ciclorrutas y frecuentes hechos de inseguridad que afectaban a deportistas, estudiantes, trabajadores y visitantes.

Uno de los hallazgos permitió identificar el modus operandi de una estructura delincuencial que operaba en el sector. Según Raúl Vera, coordinador de Gestores del Orden, algunos delincuentes ubicados en el costado occidental identificaban a las posibles víctimas y, una vez estas avanzaban hacia el oriente por la carrera 68, otros integrantes de la banda las seguían para despojarlas de sus pertenencias.

Incluso, una persona con el rostro cubierto coordinaba los movimientos del grupo y también participaba en los robos. “La recuperación y puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad, sumadas a la articulación con sistemas de videovigilancia privados, permitió identificar a los responsables, lograr su captura y disuadir nuevas acciones delictivas en el sector”, dijo Vera.

Además de fortalecer la vigilancia, se adelantaron acciones para mejorar el entorno urbano. Gracias al trabajo conjunto con el Parque Simón Bolívar se reforzó la iluminación en los corredores peatonales más transitados, mientras que la coordinación con la Policía permitió una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier situación.

Actualmente, este corredor, donde convergen las localidades de Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo, es un punto de alta afluencia de ciudadanos que realizan actividad física o visitan sitios como Salitre Mágico, por lo que recuperar la seguridad era una prioridad.