“Las regiones vuelven al lugar que les corresponde”: Char sobre Barranquilla como capital alterna

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció sobre el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de presentar ante el Congreso un proyecto de acto legislativo para que la ciudad sea reconocida como la “capital alterna de Colombia”.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital agradeció la iniciativa y destacó que representa un reconocimiento al papel de las regiones en la construcción del país.

“Presidente Abelardo de la Espriella, gracias por reivindicar el papel de las regiones y demostrar que Colombia se gobierna escuchando y trabajando desde los territorios”, escribió.

“Una muestra de confianza en nuestra ciudad”

Char afirmó que la propuesta de escoger a Barranquilla como capital alterna de la Presidencia de la República es “una muestra de confianza en nuestra ciudad” y resaltó la importancia de que las decisiones nacionales tengan una mayor conexión con los territorios.

El alcalde señaló que gobernar desde las regiones permite atender de cerca “donde realmente están las necesidades y las oportunidades de nuestra gente”, al tiempo que destacó que la iniciativa envía un mensaje sobre el papel que deben tener las ciudades y departamentos fuera del centro del país.

La respuesta del mandatario distrital se da luego de que De la Espriella anunciara desde Montería su intención de impulsar esta propuesta legislativa, que busca otorgarle a Barranquilla un papel institucional como sede alterna de la Presidencia de la República.