Barranquilla acelera modernización del Cortissoz con la próxima entrega del ala internacional

La modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz continúa avanzando y uno de los hitos más esperados es la culminación del ala internacional, cuya entrega está proyectada para el próximo 30 de septiembre, así lo aseguró la gerente de Ciudad de Barranquilla, Ana María Aljure.

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La funcionaria destacó que, pese a las dificultades enfrentadas durante la ejecución de las obras, la administración logró sacar adelante la renovación del ala nacional de la terminal aérea.

Según explicó, la apuesta ahora está concentrada en culminar los trabajos pendientes en la zona internacional, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a viajeros y aerolíneas que operan desde Barranquilla.

Las expectativas alrededor del Ernesto Cortissoz también aumentan por la llegada de la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, al Ministerio de Transporte.

Ruta Barranquilla - Aruba

Entre tanto, este jueves despegó desde el aeropuerto el primer vuelo directo de Wingo hacia Aruba, convirtiéndose en la única operación aérea sin escalas entre la capital del Atlántico y la isla caribeña.

La nueva ruta operará de manera regular los jueves y domingos, con una oferta superior a las 18 mil sillas disponibles hasta enero de 2027. Los vuelos serán realizados en aeronaves con capacidad para 186 pasajeros y tendrán horarios matutinos para facilitar el aprovechamiento de la jornada tanto para turistas como para viajeros de negocios.

Con esta operación, Wingo amplía a seis los destinos conectados directamente con Barranquilla, sumando Aruba a las rutas que ya mantiene hacia Bogotá, Medellín, San Andrés, Bucaramanga y Panamá.