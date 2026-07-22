Barranquilla lista para sumar esfuerzos con Gobierno Nacional: alcalde Char a Mindefensa designado

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sostuvo un diálogo telefónico con el ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Mora, en el que reiteró la disposición del Distrito para trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional en el fortalecimiento de la seguridad.

La conversación se produjo durante una visita de inspección a las obras de la estación de Policía de Riomar, donde el mandatario distrital verificó el avance de la infraestructura destinada a fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública en la ciudad.

“En llamada con nuestro ministro de Defensa designado, el Mayor General (R) Jorge Mora, conversamos sobre el esfuerzo que estamos haciendo desde Barranquilla para seguir fortaleciendo a nuestra fuerza pública con más herramientas e infraestructura, para que tengan todo lo necesario y puedan seguir velando por la seguridad de nuestra gente”, escribió en su cuenta de X el alcalde de lña ciudad.

Disposición para trabajar de la mano con el Gobierno entrante

El alcalde también manifestó la disposición de la administración distrital para coordinar acciones con el próximo Gobierno nacional en materia de seguridad, ante los desafíos que enfrenta el país.

“Toda nuestra disposición para trabajar de la mano con el Gobierno entrante. Con su acompañamiento y respaldo podremos enfrentar con más fuerza este desafío que hoy afecta a todo el país. ¡Vamos con todo, porque sí se puede!”, expresó Char.