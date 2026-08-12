Gobierno de la Espriella autoriza operativos conjuntos con Estados Unidos en Colombia

El gobierno colombiano solicitó a la Casa Blanca cooperación para combatir grupos armados en el país y autorizó los operativos conjuntos en territorio nacional. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció que Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en territorio enmarcadas en “su lucha” contra el narcotráfico.

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Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza que agrupa a una veintena de países.

“A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, señaló el jefe del Pentágono.

El pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, el abogado ultraderechista manifestó su intención de enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”, al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados.

Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar una ayuda de 1.000 millones de dólares para Colombia en materia de seguridad.

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Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y Estados Unidos, a su vez, el mayor consumidor.

En el país operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico. Esa bandas están integradas por unas 25.000 personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.

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