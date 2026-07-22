Ministro Palma responde a críticas por traslado de recursos de Colombia Solar: esto dijo

Durante la presentación de los primeros resultados del programa Colombia Solar en Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió este miércoles la decisión del presidente Gustavo Petro de trasladar $4 billones de vigencias futuras del programa a la UNGRD, al asegurar que esos recursos no estaban comprometidos y se destinarán a atender los efectos del fenómeno de El Niño.

El jefe de cartera explicó que el programa fue estructurado con recursos por $8,4 billones y precisó que la mitad de ese presupuesto ya había sido comprometida.

“Cuatro están en un contrato que firmamos el 29 de diciembre con Gecelca (...) Había otros cuatro billones que no alcanzamos a asignar; eso es lo que el presidente ha ordenado, que se asignen a la Unidad de Gestión del Riesgo para que ellos puedan, aguas abajo también, comprar paneles, comprar kits solares”, afirmó.

Palma señaló que la medida hace parte de la estrategia del Gobierno para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño y sostuvo que el sector eléctrico continuará ejecutando las acciones que le corresponden.

“Nosotros le hacemos seguimiento al sistema eléctrico y se requieren distintas medidas para poderlo conjurar, como lo ha planteado ayer el señor presidente. Desde el sector eléctrico haremos lo que nos corresponda”, dijo.

El ministro agregó que la atención de la emergencia climática requiere la participación de varias entidades del Estado. “La Unidad de Gestión del Riesgo tendrá otras labores, pero también en materia de agua y en materia de agricultura va a sentirse el tema del fenómeno de El Niño. Esto solamente requiere cooperación y anticipación”, manifestó.

“Gobierno entrante pidió suspender el programa”

Durante su intervención, Palma también cuestionó la solicitud del gobierno entrante de suspender el programa Colombia Solar.

“Nos sorprende que el gobierno entrante nos haya dicho que paremos el programa. Me sorprende mucho que quieran suspender un programa que, como aquí lo hemos evidenciado, termina en favor de la gente más pobre del país, que va a sufrir las consecuencias del cambio climático con más severidad”, sostuvo.

Plan para enfrentar el periodo de sequía

Frente a las advertencias sobre un eventual racionamiento de energía, Palma aseguró que el país cuenta con un plan para enfrentar el periodo de sequía.

El ministro indicó que el Gobierno ha diseñado 53 medidas para proteger el sistema eléctrico, construidas desde comienzos de año junto con distintos actores del sector y con la ministra designada del gobierno entrante.

“Ojalá pudiésemos hablar antes de que arranque el otro gobierno y poder hacer esa entrega de relevos, como una carrera de relevos, para proteger al país y la seguridad energética”, expresó.

Sobre la posibilidad de un apagón nacional, el ministro sostuvo que este puede evitarse si se mantienen las medidas previstas. “Si seguimos todas las tareas, podemos pasar al otro lado del fenómeno de El Niño, que se estima será el más intenso y el más largo”, afirmó.