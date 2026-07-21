¿Quién es Ricardo Torres Castro? Perfil del nuevo director del SENA de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 21 de julio que ha designado al fraile Ricardo Torres Castro como su director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es el fraile Ricardo Torres Castro, director designado del SENA?

Construyó su vida en torno al servicio a la comunidad, a la oración, la vida intelectual y académica. Nació en Tunja, Boyacá y ha sido rector de universidades, decano, profesor, investigador; miembro en juntas directivas.

Es defensor de derechos humanos, ha hecho labor social en zonas convulsas como el Catatumbo; tiene posgrados en administración, gestión de comercio y negocios internacionales. Considera que la única manera de cerrar brechas es a través de la educación.

El fraile dominico Ricardo Torres Castro, será el director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y llega con la misión de que “esta institución deje de ser un centro donde se imparten solamente capacitaciones y pase a ser un centro focal en el cierre de brechas sociales y su articulación con la sociedad”.

Metas y retos:

Construirá un plan de rescate físico y tecnológico con una visión que permita entender la empresa y el Estado como un conjunto, recuperar la gestión y la confianza del empresariado para que los estudiantes estén bien remunerados y crecer el impacto de la entidad con cobertura y calidad.

Torres Castro también hace un llamado a la sensatez y advierte que acabar con el Sena es acabar con la posibilidad de construir movilidad social, por eso “el presente y el futuro de los más vulnerables no puede ser un discurso de partidos o de ideologías”.

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Trayectoria Profesional:

Licenciado en Filosofía con énfasis y pensamiento político y económico.

Bachiller en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bogotá.

Máster en Negocios Internacionales y Marketing Estratégico de la Universidad de Barcelona.

Magíster en Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Doctorado en Administración de la Universidad de Medellín (candidatura).

Rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín. (2017-23)

Asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria de Bogotá. (2024-26)

Decano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Santo Tomás. (2023)

Miembro del Consejo Económico de Dominicos de Colombia. (2018-22)

Director Nacional de Proyectos Especiales de la Universidad Santo Tomás. (2013-14)

Vicerrector Administrativo del Colegio Jordán de Sajonia. (2013-14)

Representante legal de la Fundación Diocesana de Medios de Comunicación y Gerente de la Emisoras Ecos del Catatumbo, en la Diócesis de Tibú. (2011-12)

Asistente del promotor de Justicia y Paz, Dominicos de Colombia.

Miembro de las Juntas Directivas de Almagrario Logistics, Inzignia Construction, Altium Constructora, Opain.

Condecoración del grado Comendador del Congreso de la República.

Autor de libros, conferencista e investigador.

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