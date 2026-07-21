El artista colombiano, Diego Monroy, presentó su nueva canción “Con Mis Amigos La Gozo”

El cantautor colombiano, Diego Monroy, regresó a sus raíces musicales con el lanzamiento de “Con Mis Amigos La Gozo”, una canción que, según el artista, “Está cargada de autenticidad, amistad y el espíritu fiestero que caracteriza la música popular colombiana”.

¿Cuál es el origen de la canción “Con Mis Amigos La Gozo”?

Según el equipo del cantante, la historia detrás de este sencillo nace de un momento decisivo en la carrera de Monroy.

En medio de una etapa importante para su proyecto musical, surgió una situación que podía cambiar el rumbo de todo. Fue entonces cuando su hermano, quien hoy ya no está físicamente, pero sigue presente en su memoria, “creyó en él y en el sueño que estaban construyendo juntos” indicaron.

A partir de esa conversación nació la inspiración para escribir desde lo más real: su propia historia, sus vivencias y la conexión con las personas que siempre han estado a su lado. Con el tiempo, esa inspiración se transformó en “Con Mis Amigos La Gozo”, una canción que representa la etapa actual de Diego Monroy: “Disfrutar la vida, valorar la amistad y celebrar con los verdaderos” aclaró.

“El nombre de la canción me representa totalmente. Habla de disfrutar la vida con los que siempre están en las buenas y en las malas. Es una invitación a vivir el momento, compartir, parchar y gozar sin complicarse”, afirmó el artista.

Adicionalmente, la agrupación del interpreté dio a conocer que el sencillo fue construido desde la autenticidad, inspirado en experiencias reales y en el día a día de Diego junto a sus amigos, la música y la calle. Sin fórmulas ni personajes, el objetivo fue crear una canción cercana, natural y fácil de sentir como propia para el público.

Gracias a “Con Mis Amigos La Gozo” Diego Monroy regresó a la música popular

Musicalmente, “Con Mis Amigos La Gozo” es una apuesta por la música popular colombiana, marcando un regreso a las raíces del artista y reafirmando su compromiso con el género.

“Es el sonido con el que empecé y que me ha dado tanto. También es una manera de seguir aportándole a la música popular, de mantener viva esa esencia dentro de mi proyecto”, expresó Diego Monroy.

De acuerdo con el equipo del artista, con este lanzamiento, Diego Monroy “busca conectar con quienes encuentran en la amistad, la parranda y la música una forma de celebrar la vida”. “Con Mis Amigos La Gozo” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

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