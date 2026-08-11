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11 ago 2026 Actualizado 01:00

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Justicia

Desde prisión, alias ‘Castor’ niega estar detrás de amenazas atribuidas a su nombre

El señalado como cabecilla de ‘Los Costeños’ afirmó que no está participando en ningún grupo delictivo, ni está participando en actividades ilícitas.

Alias ‘Castor’, cabecilla de &#039;Los Costeños&#039; | Foto: Fiscalía General de la Nación

Alias ‘Castor’, cabecilla de 'Los Costeños' | Foto: Fiscalía General de la Nación

Alias ‘Castor’, cabecilla de &#039;Los Costeños&#039; | Foto: Fiscalía General de la Nación

César Rodríguez

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Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’. señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Costeños’, emitió un comunicado dirigido a la Fiscalía, la Policía y el Inpec, en el que aseguró que, actualmente, no pertenece a ningún grupo u organización delictiva y que no participa en actividades ilícitas.

En esta comunicación, Díaz Collazos afirmó que cumple una pena privativa de la libertad que aceptó por hechos del pasado y sostuvo que no tiene intención de reincidir.

El pronunciamiento se produce, según explicó, por la circulación de publicaciones, panfletos y amenazas que estarían utilizando su nombre para atribuirle participación en hechos violentos.

Díaz Collazos negó ser el autor de esos mensajes y aseguró que tanto integrantes de su familia como personas de su equipo de abogados han sido víctimas de situaciones de violencia.No estoy en guerra con nadie, no estoy promoviendo ningún tipo de confrontación y no participo en ninguna actividad ilícita”, manifestó.

Finalmente, pidió a la Fiscalía, la Policía y demás autoridades investigar el origen de las páginas, perfiles y publicaciones que estarían utilizando su nombre y solicitó que cualquier amenaza o comunicación atribuida a él sea verificada oficialmente.

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