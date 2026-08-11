Desde prisión, alias ‘Castor’ niega estar detrás de amenazas atribuidas a su nombre

Alias ‘Castor’, cabecilla de 'Los Costeños' | Foto: Fiscalía General de la Nación

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’. señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Costeños’, emitió un comunicado dirigido a la Fiscalía, la Policía y el Inpec, en el que aseguró que, actualmente, no pertenece a ningún grupo u organización delictiva y que no participa en actividades ilícitas.

En esta comunicación, Díaz Collazos afirmó que cumple una pena privativa de la libertad que aceptó por hechos del pasado y sostuvo que no tiene intención de reincidir.

El pronunciamiento se produce, según explicó, por la circulación de publicaciones, panfletos y amenazas que estarían utilizando su nombre para atribuirle participación en hechos violentos.

Díaz Collazos negó ser el autor de esos mensajes y aseguró que tanto integrantes de su familia como personas de su equipo de abogados han sido víctimas de situaciones de violencia. “ No estoy en guerra con nadie, no estoy promoviendo ningún tipo de confrontación y no participo en ninguna actividad ilícita ”, manifestó.

Finalmente, pidió a la Fiscalía, la Policía y demás autoridades investigar el origen de las páginas, perfiles y publicaciones que estarían utilizando su nombre y solicitó que cualquier amenaza o comunicación atribuida a él sea verificada oficialmente.

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