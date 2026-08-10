La inflación anual se situó en el 6,03% en julio, confirmó el DANE
El Departamento de Estadística informó que el índice de precios al consumidor en el séptimo mes del año se ubicó en el 0.17% y en el periodo enero-julio de un 4.94%
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que, al cierre de julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual del 6,03%. Este resultado representa un incremento frente a la cifra reportada en julio de 2025, cuando fue del 4,90%.
Durante el último año, cinco divisiones de gasto presentaron variaciones superiores al promedio nacional del 6,03%. El sector de Restaurantes y hoteles encabezó las alzas con un 9,53%, seguido por Salud (8,37%), Educación (7,57%), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,14%) y Muebles y artículos para el hogar (6,30%).
En contraste, las divisiones que registraron los menores incrementos anuales fueron Prendas de vestir y calzado (3,38%) y Recreación y cultura (3,74%). Es de resaltar que los sectores de alojamiento, alimentos, restaurantes, transporte y educación contribuyeron en conjunto con 4,86 puntos porcentuales a la variación total de los últimos doce meses.
De acuerdo con el DANE, el producto con el aumento de precio más drástico en el año fue la papa, con una variación del 41,60%. Otros incrementos notables se dieron en servicios relacionados con la copropiedad (16,62%), carne de res y derivados (14,37%), servicio doméstico (13,90%) y transporte urbano (10,67%).
Por el contrario, algunas subclases mostraron variaciones negativas que ayudaron a mitigar el impacto inflacionario, destacándose el tomate (-17,21%), la carne de cerdo (-6,23%), el arroz (-5,60%) y las hortalizas y legumbres frescas (-4,98%).
El Departamento de Estadística informó que la inflación en julio fue del 0.17% y en el periodo enero-julio de un 4.94%.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...