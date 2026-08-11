Aumentó a 132 la cifra de muertos tras el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió en Colombia
Según la información, Pereira en este momento concentra a la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos.
Un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reveló que al menos 132 personas han muerto y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia.
Según la información, Pereira en este momento concentra a la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos. Cabe recordar que esta ciudad limita con San José del Palmar, Chocó, que fue el epicentro del terremoto ocurrido a las 7:34 de la mañana.
Además de los fallecidos en la capital del departamento de Risaralda, hubo 16 personas atrapadas en el Megacable, 2 edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate.
Entre tanto, el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta.
La cifra aportada por Asocapitales contiene el desglose de las capitales del país, lo que significa que el número de muertos puede aumentar, pues el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y localidades cercanas. En estos lugares también colapsaron edificios y hubo daños en la infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
Las ciudades que se mantienen en alerta roja por la magnitud de los daños son Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia. En total, cuentan al menos 86 edificios colapsados y 6 aeropuertos con operaciones suspendidas.
Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto de magnitud 7,4 se sintió a las 7:34 hora local y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Este fenómeno produjo daños en el centro y el occidente del país.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...