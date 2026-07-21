Familia de mujer hallada muerta en Valledupar pide agilizar investigación del caso

La familia de Yasleidis Martínez, de 31 años, pidió a las autoridades avanzar en la investigación para esclarecer su muerte, luego de que la mujer fuera encontrada sin vida en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, hasta donde había viajado desde Barranquilla para celebrar su cumpleaños.

Juley Rico, hermana de la víctima, relató que Yasleidis llegó a Valledupar el sábado 18 de julio y que posteriormente salió para celebrar su cumpleaños. La familiar explicó que la última información que tienen de ella corresponde a unas imágenes tomadas en un establecimiento, donde al parecer se encontraba junto a su pareja sentimental, lugar que buscan identificar para que las autoridades puedan revisar las cámaras de seguridad.

“Necesitamos identificar el sitio para que las autoridades vayan muy directamente a ese punto para el tema de las cámaras, porque fue el último lugar. Necesitamos que esto se agilice en ese tema para la orden de captura”, afirmó Rico.

La hermana de la víctima indicó que el cuerpo fue encontrado en un lote de la vereda Las Casitas y aseguró que, según la información entregada por su hermano, presentaba signos de violencia.

“Estaba semidesnuda, y mi hermano me comenta que le dieron muchos golpes y está irreconocible”, manifestó.

Rico también pidió a las autoridades avanzar en las actuaciones judiciales frente al caso y señaló que la familia teme que no se tomen medidas a tiempo.

“Agilizar el tema. De verdad les agradezco que agilicen este tema, más que todo por el tema de orden de captura, porque como él está en la clínica (su pareja sentimental), nos da cosa de que salga y no haya una orden de captura y esto quede impune”, expresó.

La familia de Yasleidis Martínez aseguró que continuará acompañando la investigación mientras espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su muerte y determinen las responsabilidades correspondientes.