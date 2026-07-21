Puerto Colombia entregará botones de pánico a comerciantes ante denuncias de extorsión

Una mesa de trabajo entre la Alcaldía de Puerto Colombia y comerciantes del municipio permitió definir nuevas acciones de seguridad frente a los recientes panfletos amenazantes y las denuncias sobre posibles casos de extorsión que han generado preocupación en el sector comercial.

Saúl Leyva, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, anunció que serán entregados equipos de comunicación y botones de pánico conectados con la Policía Nacional para fortalecer el acompañamiento a los comerciantes.

“Lo que corresponde a unos equipos de comunicación avanteles, botones de pánico para poderlos entrelazar con la Policía Nacional y tener mayor seguimiento, acompañamiento al sector de comercio para que puedan seguir desarrollando su actividad comercial sin ningún tipo de contratiempo”, explicó Leyva.

Acciones de prevención

El funcionario agregó que durante la reunión también se establecieron acciones de prevención del delito y acompañamiento al comercio. “Tenemos un dispositivo de más de 120 unidades de la Fuerza Pública apostada en diferentes puntos estratégicos”, señaló.

La Administración municipal recordó además que continúa vigente una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar a los responsables de los panfletos y avanzar en las investigaciones correspondientes.