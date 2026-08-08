Frustran ataque atribuido al ELN contra peaje en el Cesar

Un ataque armado que habría sido perpetrado por presuntos integrantes del ELN fue frustrado por unidades del Ejército Nacional y la Policía durante la tarde de este viernes en inmediaciones del peaje La Floresta, en jurisdicción del municipio de Pailitas, Cesar.

El hecho se registró cuando los presuntos integrantes del grupo armado intentaron ejecutar una acción que buscaba alterar el orden público en este importante corredor vial. Sin embargo, los atacantes se encontraron con la reacción inmediata de unidades de la Décima Brigada y del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3 «General Pedro Fortul», que mantenían un dispositivo de inteligencia y vigilancia en la zona.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, se produjo un intercambio de disparos que obligó a los presuntos integrantes del ELN a replegarse y abandonar el sector. De manera preliminar se manejan versiones sobre posibles personas heridas entre los atacantes, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

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Tránsito se mantiene con normalidad

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, aseguró que la situación fue controlada y que el departamento mantiene sus condiciones de seguridad y movilidad.

Desde el puesto de mando unificado se confirmó que el tránsito vehicular continúa con normalidad por la Ruta del Sol y por los principales corredores viales del centro, sur y norte del Cesar.