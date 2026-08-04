Hospitalizan a exalcalde de La Paz, Cesar tras operativo del CTI por caso de Fondo Mixto

El exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta, permanece hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar, mientras avanza una investigación judicial que lo vincula a un presunto entramado de corrupción relacionado con recursos del Sistema General de Regalías.

La situación médica del exmandatario se conoció luego de que el CTI de la Fiscalía adelantara un allanamiento en su vivienda, dentro de una operación que dejó la captura de 13 personas en diferentes ciudades del país.

Según la información conocida por las autoridades, las diligencias hacen parte de una investigación contra una red que presuntamente habría direccionado contratos financiados con recursos de regalías por cerca de 3 billones de pesos en varios departamentos de Colombia. Entre los capturados figuran el alcalde de Maríalabaja, Bolívar, Ramiro González; Martín Zuleta; un contratista y exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada.

Lea también: Asesinan a mujer al interior de un conjunto residencial en Villas de San Pablo

Precisamente, el nombre de Martín Zuleta aparece relacionado con el Fondo Mixto Sierra Nevada, entidad creada durante su administración como alcalde de La Paz en 2021 y que, según las autoridades, venía siendo objeto de revisión por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos y contratos.

El caso también involucra al alcalde de Maríalabaja y a otros funcionarios y particulares, dentro de una investigación que busca establecer si existió direccionamiento de contratos y posibles irregularidades en proyectos financiados con regalías.

Hasta el momento no se ha entregado un parte médico oficial sobre el estado de salud de Zuleta ni se ha confirmado cuándo podría presentarse ante las autoridades judiciales. De acuerdo con versiones conocidas, el exalcalde estaría a disposición de la justicia y se espera que avance el proceso de judicialización para conocer los detalles de las pruebas y los delitos que serían imputados.