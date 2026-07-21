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21 jul 2026 Actualizado 21:04

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Capturan a alias ‘Yoyo’ presunto cabecilla del Clan del Golfo en el sur del Cesar

Esta persona tenía circular azul de la Interpol.

Foto: Ejército.

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Tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron por orden judicial a un presunto cabecilla del Clan del Golfo requerido por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado.

Esta persona es señalada de ser el presunto cabecilla de la Subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo en esta zona del país.

Según las autoridades, era el responsable de coordinar acciones sicariales y fortalecer el accionar criminal de esta estructura en el sur del Cesar. Además, en su contra registraba una circular azul de la Interpol.

Más información

El Ejército indicó que con este resultado se debilitan las capacidades criminales del Clan del Golfo y se fortalecen las condiciones de seguridad para los habitantes.

El operativo fue desarrollado por soldados de la Quinta Brigada del Ejército en coordinación con la Policía.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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