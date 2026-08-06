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07 ago 2026 Actualizado 13:20

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‘Churo’ Díaz seguirá en libertad: Juez se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento

El artista vallenato es investigado por presuntos delitos sexuales contra una menor de 14 años.

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Un Juez de Valledupar no impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el artista ‘Churo’ Díaz, pero sigue vinculado a la investigación por presuntos delitos sexuales contra una menor de 14 años.

La Fiscalía le imputó al ‘Churo’ Díaz los delitos de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

Se conoció que tanto la Fiscalía y la defensa de víctimas apelaron la decisión del Juez.

Lea también: Fiscalía imputa cargos al cantante Churo Díaz por presunto acto sexual con menor de 14 años

El caso es investigado por una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes, luego de una denuncia que dio origen a la apertura del proceso penal.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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