Atacan con explosivos la subestación de Policía del corregimiento de El Burro en el Cesar

Un artefacto explosivo fue lanzado desde un dron para atacar la subestación de Policía del corregimiento de El Burro, jurisdicción del municipio de Pailitas, en el sur del departamento del Cesar.

Momentos de tensión y preocupación, vivieron los habitantes de este sector, contiguo a la Ruta del Sol Sector 2, corredor vial que comunica el interior del país con la Costa Atlántica.

Los uniformados respondieron al ataque con ráfagas de fusil, para controlar la situación y garantizar la seguridad de la comunidad. La detonación ocasionó daños en las instalaciones policiales.

Hasta el momento las autoridades no han entregado un reporte oficial de personas lesionadas, así como daños materiales a la infraestructura de la estación policial.

El hecho ha generado rechazo por tratarse de una nueva acción violenta contra la institucionalidad, que mantiene en alerta a las autoridades. Se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los responsables y dar con su paradero.

Rechazo de las autoridades

La Gobernación del Cesar, en cabeza de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, rechazó el ataque armado contra la subestación de El Burro en jurisdicción del municipio de Pailitas. Según informó, “se activaron todos los protocolos de coordinación con la fuerza pública para dar con los responsables del acto violento”.

Por su parte, la representante a la cámara del Pacto Histórico por el departamento del Cesar, Alexandra Pineda, también manifestó su rechazo frente a los hechos e hizo un llamado enérgico a las autoridades para restaurar la tranquilidad en la región.

El también representante a la Cámara por el Cesar, del Partido Liberal, Mello Castro, también repudió el atentado y exigió al Gobierno Nacional y a las autoridades actuar con urgencia: “El Cesar no puede seguir siendo víctima de la violencia y la inseguridad.”