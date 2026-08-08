Ataque con drones contra subestación de Policía en el Cesar deja un uniformado muerto

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública sacudió al departamento del Cesar durante la madrugada de este sábado 8 de agosto. La subestación de Policía de San Roque, en zona rural de Curumaní, fue atacada con drones y dos artefactos explosivos, dejando como saldo un uniformado muerto, otro herido y daños materiales en las instalaciones policiales.

La víctima mortal fue identificada como el subintendente Algemiro Rodelo Canchila, quien perdió la vida durante el ataque registrado cerca de la medianoche del viernes 7 de agosto.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Cesar, el atentado habría sido ejecutado mediante el uso de drones.

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La gobernadora Elvia Milena Sanjuán, expresó sus condolencias a la Policía Nacional y a los familiares y amigos del subintendente Rodelo Canchila, al tiempo que hizo un llamado al nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, para fortalecer las acciones de seguridad en el departamento.

La mandataria también solicitó avanzar en un proyecto antidrones que ya habría sido radicado ante el Gobierno Nacional, con el propósito de dotar a la Fuerza Pública de mayores capacidades para enfrentar este tipo de ataques.

Tras el atentado, unidades del Ejército y la Policía desplegaron operaciones en el área para ubicar a los responsables. Las acciones son coordinadas desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Secretaría de Gobierno Departamental.

Las autoridades mantienen las operaciones en la zona rural de Curumaní, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque y determinar el grupo armado responsable.

El hecho se prsentó 12 horas después de que el Ejército y la Policía frustraron un ataque de presuntos miembros del ELN contra el Peaje La Floresta, en Pailitas, Cesar.