Toque de queda en Polonuevo, Atlántico, tras asesinato de una niña de dos años

El municipio de Polonuevo, en el centro del Atlántico, permanece bajo medidas especiales de seguridad tras el asesinato de una niña de dos años, ocurrido durante un ataque sicarial registrado en la noche del pasado domingo, cuando sujetos dispararon contra una panadería.

El alcalde Óscar Ávilez confirmó que el toque de queda se mantiene este martes entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada.

De acuerdo con el mandatario, la medida fue adoptada luego de un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron la Policía Nacional, el Gaula y representantes de la Gobernación del Atlántico, con el propósito de reforzar la seguridad y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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Ávilez señaló que, además del toque de queda, fueron establecidas otras restricciones, entre ellas la prohibición del parrillero en motocicletas durante el horario nocturno, entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, así como controles al uso de pasamontañas por parte de motociclistas.

El alcalde también confirmó el refuerzo del pie de fuerza en el municipio, con la llegada de 26 policías adicionales y 12 uniformados motorizados. A esto se suma el apoyo del Ejército y del Gaula Militar, que comenzó a hacer presencia en la población.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables del asesinato de la menor.

La preocupación de las autoridades aumentó luego de que, según el alcalde, este lunes se registrara otro homicidio en Polonuevo, elevando a 11 la cifra de asesinatos en lo corrido del año. El mandatario recordó que durante todo 2025 se contabilizaron apenas tres homicidios en el municipio.

Ávilez atribuyó el deterioro de la seguridad a la expansión de estructuras criminales desde Barranquilla hacia otros municipios del Atlántico y aseguró que estas organizaciones estarían ejerciendo presión sobre comerciantes mediante extorsiones.

El mandatario hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico y las autoridades de Policía y Fuerzas Militares para que se fortalezca la presencia institucional en Polonuevo y se implementen acciones que permitan recuperar la tranquilidad de la población.