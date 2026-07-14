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14 jul 2026 Actualizado 16:30

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Condenan a cuatro exparamilitares del Bloque Norte de las AUC por crímenes en Cesar y La Guajira

Fueron condenados por su responsabilidad en 78 hechos delictivos cometidos entre 1995 y 2005, indicó la Fiscalía.

Combatientes del Bloque Norte de Autodefensas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Chimila, departamento de Cesar, Colombia. Foto: RODRIGO ARANGUA/AFP vía Getty Images.

Combatientes del Bloque Norte de Autodefensas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Chimila, departamento de Cesar, Colombia. Foto: RODRIGO ARANGUA/AFP vía Getty Images.

Combatientes del Bloque Norte de Autodefensas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Chimila, departamento de Cesar, Colombia. Foto: RODRIGO ARANGUA/AFP vía Getty Images.
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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su responsabilidad en 78 hechos delictivos cometidos entre 1995 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira. La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Los condenados son Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, señalado como cabecilla de esa estructura armada; Amaury Gómez Ramos, alias ‘Bigotes’ o ‘Binladen’, segundo al mando; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias ‘El Pájaro’; y Evangelista Bastos Bernal, alias ‘Pedro’ o ‘Jota’.

El Tribunal los declaró responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellos masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos.

Dentro de los hechos incluidos en la sentencia figura la incursión paramilitar ocurrida el 8 de diciembre de 1998 en Villanueva (La Guajira), donde fueron asesinadas 11 personas, así como el homicidio del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez, y del enfermero Jairo Ferias Fonseca, ocurrido en septiembre de 1997.

Los procesados recibieron condenas que van de 240 a 480 meses de prisión, además de multas de entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos. No obstante, al estar acogidos a la Ley de Justicia y Paz, les fue impuesta la pena alternativa prevista en ese marco jurídico.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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