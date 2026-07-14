Condenan a cuatro exparamilitares del Bloque Norte de las AUC por crímenes en Cesar y La Guajira
Fueron condenados por su responsabilidad en 78 hechos delictivos cometidos entre 1995 y 2005, indicó la Fiscalía.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su responsabilidad en 78 hechos delictivos cometidos entre 1995 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira. La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
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Los condenados son Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, señalado como cabecilla de esa estructura armada; Amaury Gómez Ramos, alias ‘Bigotes’ o ‘Binladen’, segundo al mando; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias ‘El Pájaro’; y Evangelista Bastos Bernal, alias ‘Pedro’ o ‘Jota’.
El Tribunal los declaró responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellos masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos.
Dentro de los hechos incluidos en la sentencia figura la incursión paramilitar ocurrida el 8 de diciembre de 1998 en Villanueva (La Guajira), donde fueron asesinadas 11 personas, así como el homicidio del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez, y del enfermero Jairo Ferias Fonseca, ocurrido en septiembre de 1997.
Los procesados recibieron condenas que van de 240 a 480 meses de prisión, además de multas de entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos. No obstante, al estar acogidos a la Ley de Justicia y Paz, les fue impuesta la pena alternativa prevista en ese marco jurídico.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....