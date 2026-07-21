Polonuevo, Atlántico, registra un segundo homicidio en menos de 24 horas

La violencia vuelve a generar preocupación en el municipio de Polonuevo, Atlántico, donde en menos de 24 horas se registró un nuevo homicidio. El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes en el sector de invasión conocido como El Pereque.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Estiwar Andrés De la Cruz Orellano, quien habría sido atacado con arma de fuego en una zona del sector.

Según versiones conocidas hasta el momento, el hombre fue auxiliado y trasladado inicialmente a un centro asistencial de Polonuevo y posteriormente remitido a la Clínica Reina Catalina de Baranoa. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ingresó sin signos vitales.

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Este caso se suma al homicidio de una niña de dos años que se encontraba en la panadería de propiedad de su madre cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó al lugar y disparó en varias ocasiones hacia el interior del negocio, al parecer por extorsión.

“No quedará en impunidad”: Policía

A través de un comunicado, la Policía señaló que puso a disposición toda su capacidad institucional e investigativa, en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de esclarecer lo sucedido, identificar plenamente a los responsables y lograr su captura.

La Policía aseguró que el caso de la menor no quedará en la impunidad y anunció que avanzará en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho que enluta a una familia y genera consternación entre los habitantes del municipio.

La institución también entregó un balance de los resultados operativos alcanzados durante la presente vigencia en el departamento del Atlántico. Según el reporte, se han efectuado 24 capturas por el delito de homicidio, de las cuales 17 corresponden a órdenes judiciales y siete se produjeron en flagrancia.

De igual manera, se reportaron 29 capturas por extorsión, 16 de ellas en flagrancia y 13 por orden judicial. A esto se suman 142 diligencias de allanamiento y registro y la incautación de 220 armas de fuego.

La Policía indicó que estos resultados hacen parte del trabajo investigativo y operativo desplegado en todo el departamento para afectar las estructuras criminales y garantizar la seguridad de los atlanticenses.