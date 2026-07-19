España, campeona del Mundial 2026: Así quedó el palmarés de mundiales tras triunfo ante Argentina

La selección española se proclamó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de vencer 1-0 a la selección argentina, y sumó su segundo título en en esta competición en su historia, en la segunda final disputada.

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Segundo título para España

Luego de 16 años de su primer título, en Sudáfrica 2010, la selección española vuelve a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial, y suma su segunda estrella. La Roja se suma a Francia como las selecciones que han conseguido dos títulos de Copas Mundiales.

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Así como en el 2010, cuando se impuso por un solo gol contra Países Bajos en el alargue, siendo Andrés Iniesta el autor del gol, fue Ferrán Torres el autor de la anotación que quedará para la historia. El delantero del Barcelona recibió una asistencia desde la zona izquierda del área de Nico Williams y luego remató de forma vertical para vencer la resistencia de Emiliano Martínez.

Así quedó el palmarés de la Copa Mundial de la FIFA

Únicamente ocho selecciones han logrado conseguir un título mundial en toda la historia, todas perteneciente a la Conmebol y la UEFA. Así quedó el palmarés tra el título de la selección (española/Argentina)

1930: Uruguay

Uruguay 1934: Italia

Italia 1938: Italia

Italia 1950: Uruguay

Uruguay 1954: Alemania

Alemania 1958: Brasil

Brasil 1962: Brasil

Brasil 1966: Inglaterra

Inglaterra 1970: Brasil

Brasil 1974: Alemania

Alemania 1978: Argentina

Argentina 1982: Italia

Italia 1986: Argentina

Argentina 1990: Alemania

Alemania 1994: Brasil

Brasil 1998: Francia

Francia 2002: Brasil

Brasil 2006: Italia

Italia 2010: España

España 2014: Alemania

Alemania 2018: Francia

Francia 2022: Argentina

Argentina 2026: España

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