España, campeona del Mundial 2026: Así quedó el palmarés de mundiales tras triunfo ante Argentina
La selección española se coronó campeona del Mundial 2026 y logró su segundo triunfo.
La selección española se proclamó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de vencer 1-0 a la selección argentina, y sumó su segundo título en en esta competición en su historia, en la segunda final disputada.
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Segundo título para España
Luego de 16 años de su primer título, en Sudáfrica 2010, la selección española vuelve a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial, y suma su segunda estrella. La Roja se suma a Francia como las selecciones que han conseguido dos títulos de Copas Mundiales.
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Así como en el 2010, cuando se impuso por un solo gol contra Países Bajos en el alargue, siendo Andrés Iniesta el autor del gol, fue Ferrán Torres el autor de la anotación que quedará para la historia. El delantero del Barcelona recibió una asistencia desde la zona izquierda del área de Nico Williams y luego remató de forma vertical para vencer la resistencia de Emiliano Martínez.
Así quedó el palmarés de la Copa Mundial de la FIFA
Únicamente ocho selecciones han logrado conseguir un título mundial en toda la historia, todas perteneciente a la Conmebol y la UEFA. Así quedó el palmarés tra el título de la selección (española/Argentina)
- 1930: Uruguay
- 1934: Italia
- 1938: Italia
- 1950: Uruguay
- 1954: Alemania
- 1958: Brasil
- 1962: Brasil
- 1966: Inglaterra
- 1970: Brasil
- 1974: Alemania
- 1978: Argentina
- 1982: Italia
- 1986: Argentina
- 1990: Alemania
- 1994: Brasil
- 1998: Francia
- 2002: Brasil
- 2006: Italia
- 2010: España
- 2014: Alemania
- 2018: Francia
- 2022: Argentina
- 2026: España
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Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...