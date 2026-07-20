Lionel Messi, Kylian Mbappé y Haaland lideran el once ideal de la Copa del Mundo 2026: repáselo acá

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con la consagración de España como campeona tras derrotar a Argentina en la gran final. Después de 39 días de competencia, el torneo dejó un balance de 48 selecciones, 104 partidos y cientos de actuaciones memorables que marcaron una de las ediciones más emocionantes en la historia del campeonato.

Con el certamen finalizado, Sofascore dio a conocer el XI ideal del Mundial 2026, un equipo conformado por los futbolistas más destacados de la competencia. La elección dejó algunas sorpresas, especialmente en la portería, donde el arquero suizo Gregor Kobel fue incluido por encima del español Unai Simón.

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La defensa estuvo dominada completamente por España. Los cuatro defensores elegidos fueron parte del equipo campeón y reflejan la solidez que caracterizó a la Roja durante toda la Copa del Mundo, en la que apenas recibió un gol en siete partidos. Esa seguridad defensiva fue uno de los pilares para conquistar el título.

En el mediocampo también aparece un representante español: Rodri, elegido además como el Balón de Oro del Mundial tras liderar el juego del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Junto al volante del Manchester City fueron incluidos Jude Bellingham, quien firmó un extraordinario torneo con siete goles y una asistencia, y el francés Ousmane Dembélé, autor de seis goles y dos asistencias, siendo una de las principales figuras de Francia.

La delantera reúne a tres de los nombres más importantes del fútbol mundial. Erling Haaland fue elegido como delantero centro tras convertir siete goles con Noruega. Por el sector derecho aparece Lionel Messi, quien, a sus 39 años, volvió a ser protagonista con ocho anotaciones y cuatro asistencias, liderando a Argentina hasta la final. En la banda izquierda fue incluido Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 10 tantos y cuatro asistencias, confirmando una vez más su capacidad para marcar diferencias en las grandes competiciones.

El XI ideal refleja el dominio de España como campeona, pero también reconoce el impacto de figuras como Messi, Mbappé, Haaland y Bellingham, quienes dejaron actuaciones memorables durante una Copa del Mundo que quedará para la historia.

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