Palmarés de Mundiales: así quedó el historial de España y Argentina tras la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 llegó a su fin y España se impuso por la mínima diferencia (1-0) frente a la Argentina y conquistó con ello el título más importante del fútbol. Con este resultado, la Roja alcanzó dos Copas del Mundo, mientras que la Albiceleste se mantiene con tres coronas mundialistas. El encuentro disputado en el MetLife Stadium puso punto final a una edición inolvidable de la Copa Mundial de la FIFA y modificó el palmarés histórico del torneo.

Le puede interesar: ¿Cuántas selecciones han sido bicampeonas del Mundial? Argentina quiere unirse al exclusivo grupo

A continuación, repasamos cómo queda el historial de campeonatos de España y Argentina, dos selecciones que han marcado diferentes épocas en la historia del fútbol mundial.

España y sus dos títulos en la Copa Mundial

Sudáfrica 2010: el nacimiento de una campeona del mundo

España conquistó su primer Mundial en Sudáfrica 2010, bajo la dirección técnica de Vicente del Bosque. Aquella generación, considerada una de las mejores de la historia, llevó a su máxima expresión el estilo de juego conocido como tiki-taka y levantó el trofeo tras derrotar 1-0 a Países Bajos en la final gracias al inolvidable gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga.

Ese equipo también dejó varios registros históricos. Es la única selección campeona que ganó todos sus partidos de eliminación directa por marcador de 1-0, manteniendo la portería a cero en octavos, cuartos, semifinales y final. Además, Iker Casillas recibió el Guante de Oro tras una campaña sobresaliente y España se convirtió en el campeón con menos goles anotados en un Mundial, con apenas ocho tantos.

Otro dato que hace única aquella conquista es que España sigue siendo la única selección masculina que logró levantar la Copa del Mundo después de perder su partido inaugural, cuando cayó 1-0 frente a Suiza en la fase de grupos.

También le interesa: El mejor GOL del Mundial 2026: La FIFA confirmó cuál sería uno de los mejores goles del torneo

Mundial 2026: la juventud le devolvió la ilusión

Con la conquista del Mundial 2026, España alcanzó su segundo título mundial y confirmó el regreso a la cima del fútbol internacional. La selección española escribió un nuevo capítulo dorado al imponerse en la final y ampliar un palmarés que durante 16 años estuvo integrado únicamente por la histórica conquista de Sudáfrica 2010.

Argentina y sus títulos en la Copa Mundial

Argentina 1978: la primera estrella

La primera consagración mundialista de la Albiceleste llegó como anfitriona en 1978. Dirigida por César Luis Menotti y liderada por Mario Alberto Kempes, la selección argentina derrotó 3-1 a Países Bajos en la prórroga de la final disputada en el Estadio Monumental de Buenos Aires para conquistar su primer campeonato del mundo.

México 1986: el Mundial de Diego Maradona

Ocho años después llegó una de las campañas más recordadas en la historia de los Mundiales. Con Carlos Bilardo como entrenador y Diego Armando Maradona como capitán y máxima figura, Argentina levantó su segunda Copa del Mundo tras vencer 3-2 a Alemania Federal en la final del Estadio Azteca.

Aquel torneo quedó inmortalizado por el histórico partido frente a Inglaterra en los cuartos de final, donde Maradona protagonizó dos de las jugadas más famosas del fútbol: “La Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”.

Qatar 2022: la tercera estrella

Argentina volvió a la gloria en Qatar 2022, de la mano del técnico Lionel Scaloni y con Lionel Messi como líder absoluto del equipo. Después de una final inolvidable frente a Francia que terminó 3-3 tras la prórroga, la Albiceleste se impuso 4-2 en la tanda de penales, con una actuación decisiva del arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Esa conquista puso fin a una espera de 36 años y permitió que Argentina alcanzara su tercera estrella mundialista, consolidándose entre las selecciones más exitosas de la historia.

También lea: Dibu Martínez: cuántos récords ha conseguido el arquero con Argentina

Con la conclusión de la final del Mundial 2026, el palmarés de la Copa Mundial de la FIFA suma un nuevo capítulo. España inscribió su nombre entre los campeones del mundo y actualizó su legado en la historia del fútbol, mientras que Argentina continúa siendo de las selecciones más importantes del escenario internacional.