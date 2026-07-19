Estos fueron los premios individuales que dejó la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con España como nueva campeona del mundo y, tras la final disputada en Nueva York, la FIFA entregó los premios individuales a los futbolistas y selecciones más destacados del torneo.

Balón de Oro: Rodri

El Balón de Oro, que reconoce al mejor jugador del Mundial, fue para Rodri. El mediocampista español fue una de las piezas fundamentales en el esquema de Luis de la Fuente y lideró a La Roja durante toda la competencia con su equilibrio, liderazgo y capacidad para controlar el ritmo de los partidos.

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Bota de Oro: el máximo goleador de la Copa del Mundo

Por su parte, la Bota de Oro quedó en manos de Kylian Mbappé. El delantero francés terminó como máximo goleador del campeonato con 10 anotaciones, una cifra que además le permitió convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, alcanzando un total de 22 tantos entre todas sus participaciones mundialistas.

Guante de Oro: el mejor arquero del Mundial

El Guante de Oro fue para Unai Simón, arquero de la Selección de España. El guardameta únicamente recibió un gol durante todo el torneo, estableciendo un nuevo récord para un campeón del mundo. La marca anterior pertenecía a Francia, que en el Mundial de 1998 había recibido apenas dos anotaciones.

Mejor Jugador Joven (Menor de 21 años)

En la categoría de Mejor Jugador Joven, el reconocimiento fue para Pau Cubarsí. El defensor de 19 años, perteneciente al FC Barcelona, disputó 750 minutos con la selección española y fue uno de los futbolistas más regulares del campeonato, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

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Premio Fair Play: la selección con mejor comportamiento

Finalmente, el Premio Fair Play también quedó en manos de Países Bajo, selección que recibió únicamente tres tarjetas amarillas durante toda la competencia, convirtiéndose en el equipo con el mejor comportamiento disciplinario del Mundial 2026.

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Lista de los premios de la Copa del Mundo 2026