Pep Guardiola rompería el mercado para dirigir a una histórica selección en el Mundial 2030. (Photo by Lewis Storey/Getty Images) / Lewis Storey

Pep Guardiola podría protagonizar uno de los bombazos del mercado, en caso de cerrar su fichaje con una histórica selección europea. Así, en cuatro años se daría su debut en Copas del Mundo, cuando afronte el certamen del 2030.

La Selección de Italia busca a Pep Guardiola

El director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, y su asesor Leonardo se reunieron este fin de semana en Barcelona con Pep Guardiola para valorar la posibilidad de que el técnico español asuma el cargo de seleccionador de Italia, aunque la operación se presenta complicada.

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Según adelantaron medios italianos, Maldini y Leonardo, que conforman la cúpula ejecutiva del nuevo organigrama federativo, mantuvieron un encuentro con Guardiola con el objetivo de conocer si existían opciones reales de convencer al ex del Manchester City, Bayern Múnich o Barcelona para dirigir a la ‘Azzurra’.

La opción de Guardiola pierde fuerza después de que el técnico catalán expresara su intención de tomarse un descanso del fútbol tras su etapa en los banquillos y dedicar más tiempo a su familia, una información adelantada por Sky Sport Italia y recogida por los principales periódicos transalpinos.

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La carrera por el puesto de seleccionador de Italia se mantiene abierta y tiene como principales candidatos a Andrea Pirlo y Roberto Mancini, aunque la FIGC no descarta otros nombres.

Cambios en la Selección de Italia de cara al Mundial 2030

El presidente Giovanni Malagò, que asumió el cargo hace un mes, confirmó que Maldini y Leonardo trabajan en la búsqueda del nuevo seleccionador y por ello llegó la reunión con Pep.

Malagò encomendó a Maldini, mito del AC Milan, el reto de una reconstrucción tan necesaria como compleja, que, tras un periodo de reflexión y semanas de especulaciones en torno a la propuesta, terminó aceptando.

Maldini, de 58 años, desarrollará un papel de coordinación del área técnica y asumirá además la presidencia del Club Italia, organismo que reúne y coordina la actividad de todas las selecciones nacionales, incluidas las juveniles.

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