Unai Simón y Camilo Vargas, los mejores arqueros del Mundial 2026: atención a sorpresivos registros

La Selección de España se consagró campeona del mundo en este 2026, luego de haber derrotado a la Argentina en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York. La Copa quedó en poder del combinado europeo, que por cierto terminó el certamen en calidad de invicta y con apenas un gol recibido.

Precisamente, este último data avala por completo el rendimiento mostrado por Unai Simón, quien recibió de parte de la FIFA el galardón al mejor guardameta del Mundial. Al término de la gran final, el jugador del Athletic Club se mostró emocionado por la confianza recibida del entrenador Luis de la Fuente y reconoció haber tenido una buena lucha por la posición con Joan García y David Raya.

“Yo siempre le voy a estar agradecido por esta oportunidad. Cualquiera de los porteros que estamos aquí somos capaces de ganar el Mundial. Con otro también se hubiera ganado el Mundial. Pero desde el 2018 hasta ahora, (De la Fuente) ha contado conmigo y eso se lo agradezco”, dijo a los medios españoles.

Simón destacó además que el premio al mejor portero es una labor de todo el equipo: “Esa estadística es lo que toca, pero se pone en valor el trabajo defensivo de todo el equipo, la constancia. Si quieres ganar un Mundial tienes que ser constante. Lo hemos conseguido entre todos, los que están peleando para que no entre la pelota”.

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Unai Simón y Camilo Vargas, los mejores arqueros del Mundial 2026

Terminada la Copa del Mundo, el portal especializado Sofascore dio a conocer que Unai Simón y Camilo Vargas fueron los arqueros que mejor defendieron su portería a lo largo del 2026. El español lideró la tabla de vallas invictas con siete de ocho posibles, mientras que el colombiano tuvo las mismas cuatro que el francés Mike Maignan, pero logró esto en una menor cantidad de partidos (5).

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Es preciso recordar que Colombia, a pesar de haber quedado eliminada en octavos de final a manos de Suiza, no perdió ningún partido a lo largo de la Copa del Mundo (3 victorias, 2 empates) y tan solo recibió un gol (Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K).

Lo anterior pone también de relieve el impresionante promedio de golres recibidos del meta bogotano, siendo de tan solo 0.2. Únicamente lo supera Simón con 0.1.

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