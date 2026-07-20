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20 jul 2026 Actualizado 23:06

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Política

Honorio Henríquez dijo que espera obtener 103 votos, contando el suyo, para presidir el Senado

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático.

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El senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, dijo que espera obtener 103 votos, contando el de él, para presidir el Senado.

Además, habló del apoyo del gobierno entrante a Alfredo Deluque.

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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