Honorio Henríquez dijo que espera obtener 103 votos, contando el suyo, para presidir el Senado
El senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, dijo que espera obtener 103 votos, contando el de él, para presidir el Senado.
Además, habló del apoyo del gobierno entrante a Alfredo Deluque.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...