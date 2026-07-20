De la Espriella anunció a los embajadores designados de Colombia en España y Venezuela

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante el desfile militar del Día de la Independencia en Medellín. EFE / STR / STR

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía será el próximo embajador en España, mientras que el empresario Jorge Jaller liderará la misión diplomática en Venezuela.

Estos anuncios se produjeron durante el acto conmemorativo del Día de la Independencia que encabezó en Medellín y en el Túnel del Toyo, en el departamento de Antioquia, al referirse a ambos como integrantes del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

¿Quién es Carlos Felipe Mejía, embajador de España designado por Abelardo de la Espriella?

Carlos Felipe Mejía, de 63 años, es oriundo de Manizales, ingeniero agrónomo y tiene una maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Fue senador por el partido Centro Democrático durante dos periodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022) y presidente la Comisión Quinta del Senado, la cual se ocupa de asuntos agropecuarios, medio ambiente y recursos naturales, entre otros.

Antes de llegar al Congreso desarrolló su actividad en el sector agropecuario y participó en la fundación del movimiento Democracia Viva, creado en Caldas e inspirado en el manifiesto programático del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe.

El año pasado, Mejía fue de los primeros uribistas que dejó las filas del Centro Democrático para sumarse a la candidatura presidencial de De la Espriella.

Cabe recordar que, el pasado 16 de julio, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, presentó su renuncia al cargo. Esta se hará efectiva el 6 de agosto.

¿Quién es Jorge Jaller, embajador de Venezuela designado por Abelardo de la Espriella?

Jorge Jaller ha tenido una carrera de más de dos décadas en el sector privado, principalmente en el Grupo Éxito. Desde 2022 ocupó la Vicepresidencia de Retail y estuvo al frente de las operaciones de las marcas Éxito y Carulla.

Durante la campaña presidencial, el empresario y abogado hizo parte del equipo de asesores de De la Espriella, aportando su experiencia a la construcción de la propuesta de Gobierno.

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