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16 jul 2026 Actualizado 15:28

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Debate: ¿Alfredo Deluque u Honorio Enríquez? Así va el pulso por la Presidencia del Senado

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Ante el pulso que se vive por la Presidencia del Senado y las posturas que están tomando los partidos políticos en apoyo a Alfredo Deluque y Honorio Enríquez, en 6AM W hablaron los congresistas Lidio García, Duvalier Sánchez, Daniel Briceño, Norma Hurtado y Ferney Silva.

Escuche las entrevistas de los congresistas aquí:

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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