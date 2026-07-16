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Debate: ¿Alfredo Deluque u Honorio Enríquez? Así va el pulso por la Presidencia del Senado

Ante el pulso que se vive por la Presidencia del Senado y las posturas que están tomando los partidos políticos en apoyo a Alfredo Deluque y Honorio Enríquez, en 6AM W hablaron los congresistas Lidio García, Duvalier Sánchez, Daniel Briceño, Norma Hurtado y Ferney Silva.

Escuche las entrevistas de los congresistas aquí: