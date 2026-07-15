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15 jul 2026 Actualizado 21:48

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Política

Todavía no hay humo blanco para presidencia de Senado; uribismo se mantiene con Honorio Henríquez

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático.

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático.

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático.
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Sin acuerdo, se volvió a levantar la reunión de compromisarios para definir quién ocupará la presidencia del Senado a partir del próximo 20 de julio.

Se conformó una sub comisión que se reunirá este jueves a las 9 a. m. para definir la presidencia entre el Centro Democrático y el Partido de la U.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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