Alfredo Deluque aseguró que tiene las mayorías para ser el presidente del Senado
Alfredo Deluque, senador del Partido de La U, se mostró confiado en que tiene las mayorías para presidir el Senado de la República.
El senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, se mostró confiado en tener las mayorías para presidir el Senado de la República. Además, se pronunció sobre la posibilidad de que esta puja rompa la coalición que tendrá el gobierno entrante.
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