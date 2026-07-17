“Petro dio la orden de votar por Honorio Henríquez”: Rodrigo Lara sobre presidente del Senado
“El presidente Petro ya dio la orden de votar por el doctor Honorio Henríquez, del Centro Democrático (…) desafiando la coalición que está armando el gobierno de Abelardo de la Espriella (…) pero nosotros no somos mancos y en este Gobierno no hay tibios”, dijo el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sobre la polémica elección del nuevo presidente del Senado.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...