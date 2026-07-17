¿Adiós a las medallas? así será el premio que FIFA entregará al equipo campeón del Mundial 2026

Estados Unidos colonizó el Mundial: cuatro tiempos, show del entretiempo y anillos de campeón para el que se imponga en la final. La FIFA decidió ‘comprar’ todos estos detalles que alimentan el espectáculo del deporte en ese país para introducirlo en el más popular del mundo.

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Los más de seis millones y medio de aficionados que han acudido a los estadios (más que el total de la asistencia en Rusia y Qatar conjuntamente) y el seguimiento de todos los partidos, con audiencias millonarias, hablan del éxito del torneo. Durante casi más de un mes, el soccer ha sido el eje central de las transmisiones deportivas, pero las formas le han acercado mucho al concepto de espectáculo norteamericano.

¿Adiós a las medallas? este será el premio que entregará la FIFA a los campeones

Al mejor estilo de la NFL y la NBA, la FIFA anunció que los ganadores de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, recibirán por primera vez un anillo de campeón a medida, emulando la mera tradición del deporte estadounidense. Se trata de la primera vez en la historia de las competiciones FIFA que el organismo entregue esta distinción a los ganadores, además de las habituales medallas de oro y el trofeo de la Copa del Mundo.

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“El próximo domingo se disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en una competición de la FIFA, un reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense”, anunció la entidad en su página web.

Anillo que la FIFA le entregará a los jugadores campeones del Mundial 2026 Ampliar Anillo que la FIFA le entregará a los jugadores campeones del Mundial 2026 Cerrar

FIFA pondrá en venta los anillos de campeón

La entidad anunció que en total se confeccionaron 2026 anillos, en homenaje a la edición de este año de la Copa del Mundo. Estos será numerados de manera individual y 30 serán entregados al equipo ganador. Los 1996 anillos restantes se pondrán a la venta por parte de la FIFA, con un precio que no se ha revelado.

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“Los 30 anillos entregados a los campeones del Mundial contarán con un diseño con el trofeo de la Copa del Mundo en una cara y la otra cara estará personalizada según el equipo ganador. Tras la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y se entregarán a la plantilla del equipo campeón”, informaron.

¿Cómo llegan Argentina y España a la final del Mundial?

La gran curiosidad al rededor de esta final entre España y Argentina es que debieron haberse enfrentado en marzo por la Finalissima, que mide al campeón de la Copa América y el vencedor de la Eurocopa. No obstante, este duelo no se pudo llevar a cabo por el conflicto bélico en Medio Oriente y el riesgo que conllevaba realizarlo en Catar.

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Argentina logró puntaje ideal en la fase de grupos, luego de superar a Argelia, Austria y Jordania. En las fases finales lidió con partidos sufridos, disputando incluso prórrogas desgastantes y ganando sobre el final de los encuentros.

Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde (tiempo extra).

Argentina 3-2 Cabo Verde (tiempo extra). Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto.

Argentina 3-2 Egipto. Cuartos de final: Argentina 3-1 Suiza (tiempo extra).

Argentina 3-1 Suiza (tiempo extra). Semifinal: Argentina 2-1 Inglaterra.

Por su parte, España inició sorprendiendo con un empate sin goles ante Cabo Verde, luego superó con contundencia a Arabia Saudita (4-0) y en el juego ante Uruguay logró la victoria por la mínima diferencia (1-0). En los duelos de eliminación directa, superó a sus rivales en los 90 minutos.